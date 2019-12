Zwei Tote bei Schusswaffenangriff in Texas

Bei einem Schusswaffenangriff während eines Musikvideo-Drehs sind im US-Staat Texas zwei Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere wurden verletzt, wie die Behörden am Samstag mitteilten.

Die Gruppe junger, hispanischer Männer habe am Freitagabend (Ortszeit) auf einem Parkplatz in einem Wohnviertel von Houston “eine Art Musikvideo” gedreht, sagte der Sheriff von Harris County, Ed Gonzalez, auf einer Pressekonferenz. Sie seien “praktisch aus dem Hinterhalt” angegriffen worden. Das Motiv sei noch unklar.

Zwei Menschen starben noch an Ort und Stelle, sieben wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Zustand eines Verletzten sei kritisch, erklärte Gonzalez. Auf einem von einem Reporter des “Houston Chronicle” im Onlinedienst Twitter veröffentlichten Video waren Blutflecken auf dem Boden des Parkplatzes und Einschusslöcher in mehreren Autos zu sehen. Nach Regierungsangaben starben allein im Jahr 2017 rund 40.000 Menschen in den USA durch Waffengewalt.