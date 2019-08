Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich gekommen. Auf der Donau-Bundesstraße (B3) in Wittau (Gemeinde Groß-Enzersdorf) kollidierten ein Sportwagen und eine Kombilimousine. Dabei wurden die beiden Fahrzeuginsassen des Sportwagens, zwei junge Männer, tödlich verletzt, gab die Freiwillige Feuerwehr Wittau bekannt.

Ein Mann und eine Frau, die sich im anderen Auto befanden, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.