Zwei Tote und 120 Verletzte bei Explosion in Abu Dhabi

In Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind bei einer Explosion in einem Restaurant zwei Menschen getötet und 120 verletzt worden.

Es gebe 64 Leichtverletzte und 56 Menschen mit mittelschweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Explosion ereignete sich demnach am Montag. Die Fassaden von sechs Gebäuden wurden beschädigt.

Ein Zeuge sagte dem „National Newspaper“, dass er in der Mittagszeit zwei Explosionen gehört habe. Der zweite Knall sei sehr laut gewesen, die Fenster hätten gebebt und seien in einigen Gebäuden zerbrochen.

Die Behörden äußerten sich zu den Vorfällen nicht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten besteht allerdings eine erhöhte Alarmbereitschaft, seitdem ein Drohnen- und Raketenangriff jemenitischer Rebellen am 17. Jänner drei Ölarbeiter in Abu Dhabi tötete.