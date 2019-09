Zwei Tschechen badeten nackt in Venedig: 6.000 Euro Strafe

Zwei Tschechen haben in der Nacht auf Dienstag nackt in einem Kanal nahe des Markusplatzes in Venedig gebadet. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Pro Kopf ist eine Strafe von 3.000 Euro fällig, berichtete die Polizei.

Die beiden Fußballfans des Klubs Slavia Prag waren in Richtung Mailand unterwegs, wo am Dienstagabend ihr Team gegen Inter Mailand spielte. Das Duo machte einen Abstecher nach Venedig. Nachdem sie dort in den Kanal sprangen, alarmierten Fußgänger die Polizei.

Die Tschechen rechtfertigten ihr Bad gegenüber der Polizei damit, dass der Abend besonders warm gewesen sei. Venedig hat zuletzt die Strafen für Touristen verschärft, die gegen die Anstandsregeln verstoßen.