Zwei Unbekannte überfielen Spaziergänger in Park in OÖ

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstag um 19.30 Uhr einen 33-Jährigen im Gablerpark in Traun (Bezirk Linz-Land) überfallen. Der Mann hatte Kopfhörer in den Ohren und ging spazieren.

Plötzlich kamen zwei Personen von hinten auf ihn zu, rissen ihm seinen Regenschirm aus der Hand. Einer der beiden schlug ihn mit dem Schirm auf den Kopf, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.

Die beiden Männer stießen ihr Opfer zu Boden. Dabei fiel ihm sein Portemonnaie aus der Tasche. Die Räuber nahmen das Bargeld heraus und liefen davon.

Der 33-Jährige sah in der Dunkelheit nur, dass es zwei Männer waren. Einer trug ein grünes Tuch über dem Mund. Die Polizei Traun bittet um Hinweise unter 059133 4130.