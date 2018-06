Zwei Unterschriften, viele Proteste

Die Regierungen Griechenlands und Mazedoniens haben ein Abkommen unterzeichnet, das unter den jahrzehntelangen Streit über den Namen der ehemaligen jugoslawischen Republik einen Schlussstrich ziehen soll. Die Außenminister der beiden Nachbarstaaten setzten gestern bei einer Zeremonie in der Grenzgemeinde Prespes ihre Unterschriften unter die umstrittene Vereinbarung. Mazedonien soll künftig den Namen Republik Nord-Mazedonien tragen. Die Zustimmung der Parlamente beider Staaten ist noch erforderlich, in Mazedonien soll eine Volksabstimmung stattfinden. Friktionsfrei bleibt die Angelegenheit jedoch nicht. Gestern demonstrierten Anhänger der mazedonischen Oppositionspartei VMRO-DMNE gegen die Lösung. „Mazedonien ist unser Name“, erklärte Parteichef Hristijan Mickoski bei einem Protestmarsch in der südwestlichen Stadt Bitola. Und in der Nähe des nordgriechischen Prespasees skandierten 4000 Demonstranten „Makedonien ist griechisch!“. Sie lieferten sich mit der Polizei auch Gefechte, weshalb diese Tränengas einsetzte.