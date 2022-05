Zwei Verletzte nach Frontalkollision bei Überholmanöver

Im Tiroler St. Leonhard im Pitztal ist es am Donnerstag zu einer Frontalkollision im Zuge eines Überholmanövers gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Laut Polizei wollte ein Autolenker im Überholverbot an einem Lkw vorbeiziehen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Wagen.

Der 50-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mittels Bergeschere von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Auch der 37-jährige Lenker des anderen Wagens wurde verletzt.

Die beiden Männer wurden mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck bzw. das Krankenhaus Zams überstellt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L16 war an der Unfallstelle etwa 30 Minuten komplett gesperrt.