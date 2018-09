Zwei von Drei greifen zu Globuli & Co.

LINZ — Die Homöopathie erfreut sich in der heimischen Bevölkerung hoher Beliebtheit: Zwei von drei Österreichern — 62 Prozent — haben im Jahr 2017 ein homöopathisch wirksames Arzneimittel verwendet, wie eine aktuelle Studie des Markforschungsinstitus GFK im Auftrag der Peithner KG zeigt. In den Jahren zuvor lag dieser Wert bei exakt jedem zweiten in Österreich. Das berichten die Gesellschaft für homöopathische Medizin, die Ärztegesellschaft für klassische Homöopathie und die Gesellschaft für veterinärmedizinische Homöopathie anlässlich ihrer Jahrestagung, bei der es hauptsächlich um die Anwendung in der Gynäkologie bei Mensch und Tier geht. Am öftesten greifen tatsächlich Frauen zu Globuli & Co. Die häufigsten Anwendungsgebiete sind nach wie vor grippale Infekte, Husten und Schnupfen sowie die Erhöhung der Abwehrkräfte. In der Behandlung von Beschwerden bei Kindern dominieren Erkältungen, Zahnungsbeschwerden, Stärkung des Immunsystems sowie Unruhe und Schlafprobleme.

Acht von zehn Befragten gaben an, dass die Homöopathie in die Hand eines Arztes gehören. In Österreich besitzen auch rund 1000 Ärzte das von der Ärztekammer verliehene Diplom Homöopathie. Die meisten arbeiten jedoch als Wahlärzte.