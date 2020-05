Zwei Wanderinnen kamen in OÖ von Weg ab

Eine 56-Jährige und eine 62-Jährige sind am Mittwoch vom Weg auf den Beilstein (Bezirk Kirchdorf) abgekommen.

Die Frauen waren am Vormittag von einem Parkplatz in Steinbach am Ziehberg losgegangen, am Kunzberg vorbei und weiter auf einen Hohlweg, der sie zum Ziel führen sollte. Tatsächlich gerieten sie in unwegsames Gelände, teilte die oö. Polizei am Donnerstag mit.

Bald konnten die beiden weder vor noch zurück. Daher setzten sie einen Notruf ab und halfen mit ihren Angaben, ihren Standort zu ermitteln.

Kirchdorfer Bergretter stiegen zu ihnen auf und brachten sie aus dem steilen und absturzgefährdeten Gelände zurück zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung.