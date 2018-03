Zweige fürs Frühlingsfest

Von Gisela Nimmervoll

Mit kunstvollen ausgeblasenen Eiern, bunten Bändern und österlichen Figuren behängt, bringt der Osterstrauch an den Feiertagen den Frühling ins Haus. Das Dekorieren der frischen Zweige hat sich in unseren Breiten seit vielen Jahren eingebürgert und weckt jedes Jahr bei Groß und Klein die Vorfreude aufs Eiersuchen. Einige Tage vor dem Osterfest – traditionell am Gründonnerstag – werden Zweige mit den flauschigen Kätzchen der Salweide, den goldgelben Blüten der Forsythie oder auch Kirsch-, Birken- oder Haselzweige von den Bäumen und Sträuchern gezwickt und in die warmen Stuben gebracht. Dort werden die Sträuße dann in mit Wasser befüllte Vasen gestellt und mit allerlei österlicher Dekoration geschmückt. Die blühenden und austreibenden Zweige gelten als Fruchtbarkeitssymbol und feiern mit dem aufblühenden Leben den Sieg des Frühlings über die Kälte. Im christlichen Glauben symbolisieren sie auch die Freude über die Wiederauferstehung Christi, auch wenn der Osterstrauch in der Bibel keine Erwähnung findet.

Flauschiges Bienenfutter

Die entzückenden Weidenkätzchen, die noch vor den ersten grünen Blättern an den Zweigen der Salweide aufblühen, machen den Osterstrauch besonders reizvoll. Sie sind in unseren Breiten vor allem als „Palmkätzchen“ bekannt, da sie neben Buchs, Hasel und Wacholder auch ein wichtiger Bestandteil im österlichen Palmbuschen sind. Der eindrucksvolle Pelz soll die jungen Blütenstände vor Frost und Wetterkapriolen schützen. Die Kätzchen sind besonders wichtig für Bienen und Insekten, da sie zu den ersten Futterpflanzen nach dem langen Winter zählen. Imker pflanzen Weiden daher auch gerne in der Nähe ihrer Bienenstöcke. Im Gegenzug profitieren auch die Weiden selbst von den hungrigen Brummern, da diese ihre Bestäubung übernehmen.

Goldgelber Frühlingsbote

Mit ihren üppigen goldgelben Blüten läuten die Forsythien jährlich den Frühling ein. Bei uns auch unter den Namen Osterstrauch oder Goldflieder bekannt, schmückt der aus China stammende Zierstrauch viele Hausgärten und öffentliche Plätze. Die Blütenzweige bringen richtig Farbe in den Osterstrauch und werden daher von vielen gerne mit den Palmkätzchen in der Vase kombiniert. Bei richtigem Schnitt wuchern Forsythien drei bis vier Meter hoch und erfreuen oftmals sogar schon im März mit ihren glockenförmigen Blüten. Nur Insekten finden kein Gefallen an dem Strauch, da die Blüten weder Nektar noch verwertbare Pollen liefern.

Nichts für Allergiker

Will man etwas Grün in den Osterstrauch bringen, kann man auf die Zweige von Birke oder Hasel zurückgreifen. Aus den Knospen sprießen schon bald zarte Blätter. Beide Pflanzen passen auch insofern in den Osterstrauch, da sie schon vor langer Zeit von den Menschen als heilige Frühlings- und Schutzbringer sowie Fruchtbarkeitssymbole verehrt wurden. Die Hasel galt bei den Germanen beispielsweise als Sinnbild der ewigen Erneuerung des Lebens.

Allergiker sollten auf jeden Fall auf Weidenkätzchen, Birken- oder Haselzweige im Osterstrauch verzichten. Stattdessen können Kirschzweige gewählt werden, die nach einigen Tagen im Warmen auch schon grüne Blätter und zartweiße Blüten hervorbringen.