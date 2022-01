Zweijähriger starb nach Autounfall in OÖ im Spital

Ein Zweijähriger, der bei einem Autounfall am Montag in Klaffer am Hochficht (Bezirk Rohrbach) schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Seine Mutter und zwei Geschwister lagen ebenfalls im Spital. Die 33-Jährige war um 17.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der mit Schneematsch bedeckten Dreisesselberg Landesstraße (L 589) in einer Rechtskurve ins Schleudern geraten und frontal in einem Baum neben der Straße geprallt, so die oö. Polizei am Dienstag.

Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der fünfjährige Sohn, der neben seinem Bruder am Rücksitz saß, und das neun Monate alte Kind im Kindersitz am Beifahrerplatz erlitten ebenfalls Verletzungen. Alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht.