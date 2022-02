Zweijähriger stürzte aus Fenster im zweiten Stock

Ein Zweijähriger ist am Wochenende in Wiener Neustadt aus einem Fenster im zweiten Stock auf eine Wiese gestürzt. Der Bub stand trotz Verletzungen auf und ging zum Hauseingang, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Die Mutter fuhr selbstständig mit ihrem Sohn ins Landesklinikum Wiener Neustadt. Dort wurde ein Schlüsselbeinbruch, eine Lungenprellung und eine Verletzung der linken Elle und Speiche festgestellt. Das Kind wurde bereits in häusliche Pflege entlassen.

Der Zweijährige hatte Samstagmittag in einem unbeobachteten Moment in der Wohnung seiner Eltern das Fenster im Kinderzimmer geöffnet und war trotz eines montierten Fliegengitters hinausgefallen.

Die Mutter von insgesamt acht Minderjährigen hatte den Angaben zufolge ihren Sohn bereits gesucht, sie fand ihn schließlich beim Hauseingang. „Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr“, teilte die Exekutive mit. Der Bub konnte das Spital am Sonntag verlassen, die Verletzungsanzeige des Krankenhauses ging am Montag bei der Polizei ein.