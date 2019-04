Zweimal Bronze für Sarah Fischer bei Gewichtheber-EM

Die Niederösterreicherin Sarah Fischer hat auch bei ihrer zweiten EM-Teilnahme im Gewichtheben Edelmetall erobert. Nach dem Triple im Vorjahr holte die 18-Jährige am Freitag in Batumi (Georgien) in der Klasse bis 87 kg im Stoßen (129 kg) und im Zweikampf (231 kg) jeweils Bronze. Dies gelang, obwohl Athletinnen aus sieben, 2018 noch gesperrten Ländern wieder startberechtigt waren.

Im Reißen wurde Fischer mit 102 kg Vierte. Den Zweikampftitel sicherte sich die Russin Xenia Paschina mit 242 kg. Sie war auch im Reißen (110) und im Stoßen (132) die Beste. Zweikampf-Silber ging mit 240 kg an ihre Landsfrau Diana Mstijewa (110/130).