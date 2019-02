Zweisamkeit, ein fragiles Konstrukt

Von Mariella Moshammer

Man möchte mitweinen — vor Freude! Wenn das ältere Ehepaar Joan (Glenn Close) und Joe Castleman (Jonathan Pryce) mitten in der Nacht von einem Anruf geweckt und am anderen Ende verkündet wird, dass Joe den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Joan ist Teil dieses kaum fassbaren Erfolges, an einem Nebenapparat hört sie mit, nun ist sie „Die Frau des Nobelpreisträgers“. Doch ihre Rolle ist eine ganz andere, als der Zuschauer zu diesem Zeitpunkt vermutet. Später, kurz vor Joes Ehrung durch den König in Stockholm, soll die beiden wieder ein Telefonat zu Tränen rühren. Ihre Tochter hat den ersten Enkel zur Welt gebracht. Ein wunderbarer Moment der familiären Freude.

Zwischen diesen beiden Polen spielt sich das Leben von Joan ab: Das Schreiben von Weltliteratur und das Gelingen eines gemeinsamen Lebens. „Die Frau des Nobelpreisträgers“ des Schweden Björn Runge ist ein konservativ gemachter Film, dessen komplett unaufgeregte Erzählart perfekt mit der Geschichte harmoniert. In 100 Minuten setzt Runge die immens dichte Geschichte einer Beziehung in Szene, die, obwohl einzigartig in der Verflechtung der Partner, doch so exemplarisch ist. Die Macht- und Kräfteverhältnisse einer Partnerschaft dröselt Runge faszinierend auf.

Es ist schmerzhaft, wie das Gebilde zerbröckelt

Immer klarer werden die auch von der Zeit geprägten Verhältnisse — Joe und Joan (in jungen Jahren Harry Lloyd und Annie Starke) lernten sich in den späten 1950er-Jahren kennen, er war ihr Professor, sie die „brave Studentin“, wie er ihr später als Vorwurf präsentiert. Es ist schmerzhaft, den beiden zuzusehen, wie das Gebilde ihrer Zweisamkeit zu zerbröckeln beginnt und trotzdem ist es unabdingbar. Es muss geschehen, bis zum überaus bitteren Schluss.

Der Journalist Nathaniel Bone (Christian Slater) ist der Stachel im Fleisch von Joan. Er deckt das große Geheimnis der Ehepartner auf: nicht Joe ist der Weltliterat, es ist Joan, die die Bücher schreibt, er redigiert sie lediglich. Durch Bone erfährt auch Sohn David (Max Irons), dass er „sein Leben lang den falschen Schrein angebetet hat“ und so kommt es, dass Joans tapfer ertragene lebenslange Demütigung der unbändigen Wut nachgibt und alles aus hier herausbricht. Ein Aufstand gegen seine Dominanz, ein Schrei der Ermächtigung.

Hervorragend spielen Close — ausgezeichnet mit dem Golden Globe und nominiert für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin — und Pryce diese Menschen, die sich ein fragiles Konstrukt errichtet haben, das für den Zuseher zur Nervenprobe wird. Eine wunderbare und bewegende Studie eines Zusammenlebens mit beeindruckenden Momenten und großer Schauspielkunst.