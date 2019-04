Zweite Fußball-Liga: Jetzt ist Mentalität gefragt

Blau Weiß will “extrem aggressiv auftreten”

Seit etwas mehr als einer Woche schwingt Goran Djuricin das Trainerzepter bei Zweitligist FC Blau Weiß. „Die Mannschaft hat eine top Einstellung“, betont der Coach der Linzer, die heute (19.10 Uhr) beim FC Liefering gastieren. „Ein Team mit künftigen Stars, eine riesige Herausforderung“, weiß Djuricin, der selbst weiter eine lange Verletztenliste verkraften muss. Aber: „Mit Mentalität kann man viel gutmachen, das wird zum Motto für die nächsten Wochen“, betonte der der 44-jährige Wiener. Und gegen Liefering sei es wichtig, dass „wir „extrem aggressiv auftreten und uns auf kein Geplänkel, vor allem im Mittelfeld, einlassen.“

Vorwärts will nicht rechnen, sondern punkten

Erst seit Dienstag ist Willi Wahlmüller bei Schlusslicht Vorwärts im Amt. Er weiß, dass es für den Klassenerhalt ein „kleines Wunder braucht“, er sieht Steyr „als Gelegenheit, die ich nutzen musste, denn ich habe das Vertrauen des Klubs gespürt.“ Deshalb der Vertrag bis 2021, der auch in der Regionalliga Gültigkeit hätte. Daran will der 52-Jährige aber noch nicht denken: „Wir dürfen nicht viel rechnen, sondern müssen alle Hebel in Bewegung setzen und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen“, so das Credo.

Wahrscheinlich nur zwei Absteiger

Bei Wahlmüllers Premiere heute gelte es, „über Mentalität ins Spiel zu kommen“, zumal man Lafnitz „mit reinziehen“ könne. Und weil Mauerwerk (Regionalliga Ost) den Protest gegen die Lizenzverweigerung zurückzog, gibt es voraussichtlich nur zwei Absteiger.

Die SV Ried will Druck ausüben

Nach dem 3:3 gegen die Young Violets kann die SV Guntamatic Ried heute (19.10 Uhr) in der Zweiten Liga wieder vorlegen. Mit einem Sieg gegen den SC Wr. Neustadt würden die Innviertler großen Druck auf Wieder-Tabellenführer WSG Wattens ausüben, der erst am Sonntag das schwierige Derby in Innsbruck zu bestreiten hat. „Von diesem Unentschieden (samt widrigen Umständen/Anm.) dürfen wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen“, fordert Ried-Coach Gerald Baumgartner von seinen Schützlingen, die in Unterzahl ein 1:3 noch wettgemacht hatten.

Ziegl fehlt, Fragezeichen hinter Einsatz von Kerhe

Vor allem in der Defensive müsse man es aber besser machen als zuletzt in Wien. Verzichten muss Baumgartner heute auf Marcel Ziegl, der einen Seitenbandeinriss im linken Knie erlitten hat. Ob Manuel Kerhe zur Verfügung steht, war noch am Matchtag offen. Der Strafsenat hatte den Protest gegen die Sperre nach dem ungerechtfertigten Ausschluss wegen einer vermeintlichen Notbremse noch immer nicht abgeschlossen.

Juniors wollen Rehabilitation

Last but not least will sich der FC Juniors OÖ heute gegen SV Horn für die 1:5-Pleite letzten Freitag in Liefering rehabilitieren.

Roland Korntner