Zweite Leiche im Bezirk Wiener Neustadt-Land entdeckt

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Mittwoch ist am Donnerstagvormittag auch ein toter Mann im Piesting-Fluss bei Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt-Land) entdeckt worden. Der Tote wurde von Cobra-Tauchern nahe eines Stauwerks gefunden, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. In beiden Fällen gebe es keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen, ermittelt werde aber in alle Richtungen.

“Die Identität der beiden Personen steht noch nicht fest”, hielt der Sprecher fest. Auch, ob in einem Fall oder beiden Fällen eine Obduktion angeordnet wird, war unklar. Der Tote wurde einige hundert Meter von der Fundstelle der Frauenleiche gefunden. Die Spurensicherung der Exekutive war im Gange.