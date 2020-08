Zweite Testung von Mitarbeitern im Tourismusort St. Wolfgang

Nach dem Corona-Ausbruch in St. Wolfgang vor zwei Wochen mit bisher 79 Fällen, wird am Dienstag die zweite Testreihe abgeschlossen. Diese umfasst diesesmal alle Mitarbeiter der 18 von SARS-CoV-2 betroffenen Betriebe.

„Wir warten mit Spannung, was bei den Tests herauskommt“, sagt Tourismus-Chef Hans Wieser zum VOLKSBLATT: „Wir spüren momentan den Gäste- einbruch sowohl beim Tagestourismus als auch bei den Nächtigungen. Manche Betriebe sind besonders betroffen. Das wird noch eine Zeit dauern.“

Allerdings ist der Salzkammergut-Tourismusort bestrebt, mit Werbeaktionen aus der unverschuldeten Krise herauszukommen. „Wir arbeiten gerade an Konzepten“, so Wieser.

Aktuell sind in Oberösterreich 273 Personen an Covid-19 erkrankt, 26 Personen befinden sich in Spitalsbehandlung, fünf davon auf einer Intensivstation. Die Reproduktionszahl ist in Oberösterreich auf 0,96 gesunken.

Die Zahl der Todesfälle ist auf 65 gestiegen, ein 84-jähriger Mann auf dem Bezirk Wels-Land mit Vorerkrankungen ist am Montag im Klinikum Wels-Grieskirchen verstorben.