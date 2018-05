Zweiter Klimaschutzgipfel in der Hofburg

Am Dienstag wird in der Wiener Hofburg der zweite „Austrian World Summit“ veranstaltet. Arnold Schwarzenegger wird beim Umweltgipfel seiner Klimaschutzinitiative R20 wieder persönlich anwesend sein und dort auch UNO-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßen. Ein Schwerpunktthema ist die direkte Auswirkung der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit.

Ebenso wird die Finanzierung und konkrete Umsetzung von Klimaprojekten diskutiert. Schwarzeneggers Engagement für eine „gesunde“ Erde werden 1.200 Teilnehmer folgen. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der wieder den Ehrenschutz übernommen hat, und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden unter anderem die norwegische Premierministerin Erna Solberg, EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic oder Pekings Vizebürgermeister Sui Zhenjiang in der Hofburg erwartet.

Die Initiative R20 Regions of Climate Action wurde 2011 von Schwarzenegger in Kooperation mit den Vereinten Nationen gegründet. Sie will mit lokalen und regionalen Ansätzen dabei helfen, globale Ziele zum Klimaschutz und zur Förderung einer Grünen Wirtschaft zu erreichen.