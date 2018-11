Zweites Blutbad für Vegas-Überlebende

Nach den tödlichen Schüssen in einer Tanzbar in Kalifornien sind weitere Details zum mutmaßlichen Täter bekannt geworden. Als US-Marinesoldat war der 28-Jährige bis 2011 mehrere Monate in Afghanistan stationiert. Zuletzt lebte er bei seiner Mutter im kalifornischen Newbury Park. Von dort waren es nur wenige Kilometer zum „Borderline Bar & Grill“ in Thousand Oaks, wo er in der Nacht auf Donnerstag während einer Studenten-Party mit seiner Glock-Pistole ein Blutbad anrichtete: Elf Gäste, ein Polizist, der zur Hilfe eilte, und der Schütze sind tot. Unter den Todesopfern ist nach Recherchen der „New York Times“ auch ein Mann, der 2017 das Massaker bei einem Country-Festival in Las Vegas überlebt hatte. Dutzende weitere Vegas-Überlebende waren unter den Besuchern der Bar, die unter Country-Fans beliebt ist, als der Schütze das Feuer eröffnete..