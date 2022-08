Zweites Partyvideo bringt finnische Regierungschefin in Erklärungsnot

Ein Handyvideo zeigte die finnische Regierungschefin Sanna Marin ausgelassen tanzend auf einer Privatparty – seit Ende letzter Woche diskutiert das nordische Land nun über einen zweiten Film. Zu sehen ist die 36-Jährige beim Tanzen in einem Club in Helsinki zusammen mit dem finnischen Sänger Olavi Uusivirta (39). Zuvor hatte Marin erklärt, sie habe einen Drogentest gemacht.

Auch Drogenkonsum steht im Raum

Am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem zu sehen ist, wie die Regierungschefin – zugleich Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Finnlands (SDP) – ausgelassen mit Freunden feiert, tanzt und singt. Einige finnische Journalisten wollen in dem Video Aussagen über Drogen gehört haben. Marin sagte, sie habe an dem Abend zwar Alkohol getrunken, aber keine Kenntnis darüber, dass Drogen genommen wurden. Nun wird über den Tanz mit Uusivirta gesprochen: Die beiden berühren sich dabei immer wieder an Schultern und Hüfte.

Das erste Party-Video hatte in Finnland – vor allem in den sozialen Medien – eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit und eine mögliche Verletzung ihrer Amtspflichten ausgelöst.

Dabei geht es auch um die Frage, ob die Regierungschefin während der Feier vor einigen Wochen eine offizielle Vertretung gehabt haben müsste. Kurz zuvor war Marin wegen eines Termins nach eigenen Angaben vorzeitig aus ihrem Urlaub zurückgekehrt. Deshalb war nach Angaben der Regierung an dem fraglichen Tag keine Vertretung eingeplant.