Zweites Referendum einziger Ausweg

VOLKSBLATT: Obwohl das Chaos droht, signalisieren Umfragen nur eine knappe Mehrheit für den EU-Verbleib. Warum bleibt das Anti-EU-Lager so stark?

WERA HOBHOUSE: Weil sich das Anti-EU-Gefühl viele Jahre hindurch breit gemacht hat. Großbritannien hat aber auch eine andere Geschichte als Österreich oder Deutschland. Die Briten waren immer eine Inselnation. Als alte Handels- und Weltmacht haben sie das historische Gefühl, dass man alleine schon irgendwie durchkommt.

Der Traum vom Wiedergewinn der alten Größe ist nur nicht mehr realistisch.

Natürlich nicht. Aber in einem alten Weltreich – und Österreich ist ja auch eine alte Weltmacht – schwingt noch lange Stolz mit. Die Briten haben keinen Krieg verloren, insofern fällt es ihnen schwer, sich in eine Gruppe von Gleichberechtigten einzureihen, wo dann auch noch Deutschland, das ursprünglich besiegt worden ist, ökonomisch die Oberhand hat.

Welcher Brexit?

Wenn Sie für einen Tag Theresa Mays Position einnehmen könnten, was würden Sie dann tun?

Die beste und demokratischste Lösung ist, dass wir das Volk noch einmal befragen. Brexit konnte ja für viele alles bedeuten. Nicht einmal die Brexiteers sind sich einig, was Brexit bedeuten soll. Soll es ein Brexit mit oder ohne Deal sein oder soll es ein Brexit mehr oder weniger nah an der EU sein? Das stand ja (im Juni 2016, Anm.) nicht auf dem Stimmzettel. Der größte Hass entwickelt sich mittlerweile bei den Torys zwischen den Leuten, die die Union mit einem Deal verlassen wollen und denen, die ohne Deal gehen wollen. Die Gruppe derer, die sagen, lasst uns doch in der EU bleiben, wird völlig überschrien. Aber das ist inzwischen die größte Gruppe.

Gespaltene Opposition

Aber politisch kann sie sich nicht durchsetzen.

Weil wir zusätzlich eine nicht funktionierende Opposition haben, die auch gespalten ist. Würde sich die Labour Partei sich hinter Peoples Vote (Initiative für zweites Referendum, Anm.) stellen, gäbe es genügend Rebellen im Tory- Lager, die für ein zweites Referendum stimmen würden.

Selbst wenn es eine Mehrheit dafür geben sollte, wie realistisch ist das keine zwei Monate vor dem Austrittsdatum?

Das ist eine so große, historische Entscheidung für das Land. Wenn es tatsächlich die Mehrheit für ein Referendum gibt, dann müsste die Regierung bei der EU um Verlängerung anfragen.

EU wird verlängern

Aber am 26. Mai ist EU-Wahl, an der die Briten dann teilnehmen müssten.

Wir haben nicht ganz klare Informationen von der EU bekommen, wie lange die Verlängerung sein könnte. Aber wenn der politische Wille da wäre und der No Deal vor der Tür steht, würde die EU eine Verlängerung einräumen.

Aber wie löst man das Problem mit den Wahlen?

Der letzte Termin wäre die Konstitution des neuen EU-Parlamentes Anfang Juli.

Und bis dahin soll ein Referendum machbar sein?

Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist im nationalen Interesse Großbritanniens. Die Brexiteers sind ideologisch verbohrt. Da wird so eine Schlagzeile hingeworfen, dass wir unsere eigenen Handelsverträge schließen können. Ich habe gerade so eine Liste gesehen: Das erste, was wir machen, ist: wir übernehmen einfach nur die Verträge, die von der EU sowieso schon abgeschlossen sind. Und dann gibt es noch Verträge wie mit Indien, China oder den USA, die die EU selber noch nicht abgeschlossen hat…

… und bei den Verhandlungen darüber säßen die Briten allein Chinesen und Amerikanern gegenüber, also am kürzeren Ast.

Natürlich, aber daran hat keiner gedacht. Und natürlich hat keiner über die irische Grenze nachgedacht. Es ist beunruhigend, wenn ich den Diskurs höre, den einige dieser Brexit-Kollegen hier im Parlament führen: die sind unwissend. Die Diskussionen, die 2016 hätten geführt werden sollen, die finden jetzt statt. Das ist die Katastrophe, der ich ins Auge sehe. Das Referendum ist der einzige Ausweg aus diesem unglaublichen Schlamassel, das nicht zum Untergang führt, aber zu einer großen Verminderung des ökonomischen Wachstums und des politischen Einflusses des Landes.

Briten und Nordiren weg!?

Droht bei einem No-Deal-Brexit nicht doch der Un- tergang des United Kingdom in heutiger Form?

Auf jeden Fall. Wenn es keinen Deal gibt, wird es ein zweites schottisches Unabhängigkeitsreferendum geben. Und die Möglichkeit, dass sich Schottland abtrennt, ist groß. Und es gibt die Möglichkeit, dass es langfristig ein vereinigtes Irland gibt. Dann steht England ganz alleine da als Nation.

Ziel ist Zerstörung der EU

Geht es wirklich, wie May sagt, nur um eine Nachbesserung bei der Backstop-Lösung für die irische Grenze, und dann gibt es im Unterhaus eine Mehrheit für den Deal?

Weitere Zugeständnisse führen nur dazu, dass es weitere Forderungen gibt. Ich glaube, die Intention der harten Brexiteers ist es, zuerst die EU ohne Deal zu verlassen, aber letztlich geht es darum, die EU als Organisation zu zerstören.