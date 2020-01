Zweitgrößter Rohdiamant der Welt in Paris präsentiert

Er ist so groß wie ein Tennisball, wiegt rund 350 Gramm und ist von bisher ungeschätztem Wert: In Paris ist am Dienstag der zweitgrößte Rohdiamant der Welt vorgestellt worden. Der französische Mode- und Luxuskonzern Louis Vuitton präsentierte den Stein mit 1758 Karat einem ausgewählten Publikum.

Der Rohdiamant wurde in dem südafrikanischen Staat Botsuana in einer kanadischen Mine entdeckt und “Sewelo” getauft. In der Landessprache heißt dies soviel wie “seltener Fund”. Der Wert des Diamanten kann erst geschätzt werden, wenn er geschliffen wird.

“Das ist ein unglaublicher Fund”, erklärte der Verband der Diamanten-Produzenten (DPA) im belgischen Antwerpen. Ein größerer Rohdiamant war bisher nur einmal gefunden worden: In Südafrika 1905. Der Diamant “Cullinan” hatte 3100 Karat. Er wurde in neun Teile zerlegt, zwei von ihnen sind seitdem Bestandteil der britischen Kronjuwelen.

Der Konzern Louis Vuitton hat eine Kooperation mit der kanadischen Fördergesellschaft Lucara Diamond geschlossen, in deren Mine der Diamant entdeckt wurde. Für den französischen Luxuskonzern kam der Fund genau zur rechten Zeit: LVMH hatte erst im November den Kauf des legendären New Yorker Juweliers Tiffany bekannt gegeben. Er ist durch den Film “Frühstück bei Tiffany” mit Audrey Hepburn von 1961 weltbekannt.