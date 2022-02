Zwischen Jazz, Funk, Samba …

Brein, Schmid & Gansch, ein originell besetztes Trio mit Kontrabass, Violine und Trompete, fand sich am Freitagabend im prall gefüllten Brucknerhaus Linz ein.

Im Zentrum der Kontrabassist Georg Breinschmid, einst Teil der Wiener Philharmoniker und eine der führenden Persönlichkeiten der heimischen Jazz- und Weltmusikszene. Was er an Wiener Schmäh mit wenigen Worten anriss und mit unfassbarer Akrobatik auf seinem Kontrabass abfeuerte, ist besser wie jedes Feuerwerk und seifiger als alle Heurigen-Treffs. Da tobt sich der Musiker mit seinen Fingern am Pizzikato aus, benutzt zwischendurch auch den Bogen, fährt mit der Greifhand rauf und runter und pendelt unverschämt mit den zartesten Tönen zwischen den Stilen des Jazz, Funk und Samba, Blues und Klassik — von Bach, Verdi bis Rossini. Kurz wird „Brein“ auch witzig als Schlagwerker auf seinem Kontrabass tätig. Umgesetzt wird dieses unterhaltsame Szenario mit zwei weiteren exzellenten Musikern: Benjamin Schmid, der einzige Geiger, der mehrfach mit dem Deutschen Schallplattenpreis sowohl für „Klassik“ als auch für „Jazz“ ausgezeichnet wurde.

Spielt der Salzburger diesmal mit seiner Stradivari oder hat er für eine groovende und fetzige Antwort sein Zweitinstrument mitgenommen? Aber auch die kann zärtlich scherzen und swingen und beim Solo von „Parades“ oder der Streicherserenade von Tschaikowsky („… ein Russe aus besseren Zeiten!“) die Klassik in eine jazzige Ebene führen.

Der Dritte im Bund ist ebenfalls Weltvirtuose auf Trompete, Flügelhorn & Gesang: Thomas Gansch. Als Gründer von Mozil Brass und Solist im Vienna Art Orchestra begann er sich seiner wahren Leidenschaft – dem Jazz – zu widmen. Als Ausnahmemusiker spielt er seine vielseitig verwendete Trompete als begnadeter Entertainer auf der Bühne und ergänzt im Trio „Brein, Schmid & Gansch“. Die wunderbaren Einfälle seiner Solopartien waren ein großer Reißer und wurden vom Publikum bei diesem so gelungenem Brucknerhaus-Abend frenetisch bejubelt. Das wurde belohnt mit draufgängerischen Zugaben.

Von Christine Grubauer