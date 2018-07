Zwischen Ländern und Bund fliegen die Fetzen

Die am Freitag auf Beamtenebene geführten Verhandlungen zwischen Bund (Familien- und Bildungsministerium) und Ländern über die neue 15a-Vereinbarung betreffend Ausbau der Kinderbetreuung, Gratis-Kindergartenjahr und sprachliche Frühförderung fand unter denkbar schlechten Vorzeichen statt. Selbst ÖVP-Landeshauptleute wie Thomas Stelzer (OÖ) oder Markus Wallner (Vorarlberg) sparten nicht mit Kritik. „Politik auf Augenhöhe sieht anders aus“, richtete etwa Stelzer der Bundesregierung aus, Wallner hält die derzeitigen Vorschläge des Bundes für „so nicht umsetzbar“. Wobei LH Stelzer nicht nur sauer aufstößt, dass den Ländern 30 Millionen Euro weniger zur Verfügung stehen sollen, sondern dass die neue 15a-Vereinbarung zudem mit dem Kopftuchverbot im Kindergarten — wiewohl für ihn „eine sinnvolle Maßnahme“ — verknüpft wird. „Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und gehören als solche auch gesondert verhandelt und besprochen“, so der Landeshauptmann. Nachsatz: „Ich erwarte mir eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“.

Wie Wallner — er spricht von „praxisfern“ und „hoffnungslos überzogen“ — sieht auch Stelzer die vom Bund geplanten Kriterien für die Auszahlung der Mittel kritisch. „„Das geht an der Realität und an den Bedürfnissen vollkommen vorbei, insbesondere in einem Flächenbundesland wie Oberösterreich. Wir sind in der Vergangenheit gut damit gefahren, uns an den Bedürfnisse der Eltern zu orientieren. Was der Bund hier als Kriterienkatalog vorschreibt, können nur Großstädte, aber mit Sicherheit nicht die Mehrheit der Gemeinden in Oberösterreich erfüllen,“ so der Landeshauptmann in seiner dem VOLKSBLATT vorliegenden Stellungnahme. Wallner fasst, nach Gesprächen mit anderen Landeshauptleuten, die Stimmung so zusammen: „Da sind wir in den Bundesländern schon sauer.“

Dass Oberösterreichs Landeshauptmann vom Bund „Politik auf Augenhöhe“ einmahnt, hat auch noch einen anderen Grund: Für die Landeslehrer-Controllingverordnung wurde den Ländern nämlich ein neuer Entwurf übermittelt, der laut Stelzer erhebliche finanzielle Nachteile für die Bundesländer bringen könne. „Es ist nicht nur eine Frage des Stils, vorher mit den Bundesländern zu reden, diese Vorgehensweise ist rechtlich auch klar im Finanzausgleichsgesetz geregelt“, weist Stelzer den Bund in die Schranken.