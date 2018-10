Zwischen Leid & Leidenschaft

Deformierte Körper, innerliche Zerrissenheit, Grenzerfahrungen zwischen Leidenschaft und Tod. So beschreiben Kritiker das Werk des niederösterreichischen Malers und Zeichners Egon Schiele. In der prüden Kaiserstadt Wien war Schiele als „Pornograf“ verschrien. Der Expressionist führte ein unkonventionelles Leben, das am 31. Oktober vor 100 Jahren zu Ende ging. Zu Weltruhm gelangte er erst nach seinem Tod.

Egon Leo Adolf Ludwig Schiele wurde am 12. Juni 1890 im niederösterreichischen Tulln geboren. Er war das dritte Kind des Bahnhofsvorstands Adolf Eugen Schiele und dessen Ehefrau Marie Schiele, die aus Krumau stammte. Egon hatte drei Schwestern, eine davon starb bereits im Alter von zehn Jahren. Als die Familie den Vater 1905 an Syphilis verlor, wurde Egons Taufpate und Onkel Leopold Czihaczek zu seinem Vormund. Egon begann schon in seiner Gymnasialzeit in Klosterneuburg mit dem Zeichnen. Die ersten Motive stammten vor allem aus der Eisenbahnwelt. Er entschloss sich früh, diesen Weg auch beruflich zu wählen. Mit nur 16 Jahren wurde er an der Akademie der bildenden Künste in Wien aufgenommen. Das entsprach jedoch nicht den Vorstellungen des Onkels und führte zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Czihaczek legte schließlich die Vormundschaft nieder, das brachte den jungen Maler auch in große finanzielle Schwierigkeiten. Übrigens: Ein Jahr nach Schieles Aufnahme an der Akademie bewarb sich dort ein gewisser Adolf Hitler vergeblich…

Darstellungen, die auch die Zeit spiegeln

Um die Jahrhundertwende wagte Schiele es, schonungslos und explizit nackte Körper zur Schau zu stellen und wurde so zum Enfant terrible der Kunstszene. Erst 17-jährig trat der ehrgeizige Student 1907 mit dem heute als Begründer des Wiener Jugendstils gefeierten Künstler Gustav Klimt in Kontakt. Dieser wurde ihm nicht nur künstlerisches Vorbild, sondern auch ein Förderer und väterlicher Freund. Durch Klimt, aber auch durch Vermittlung anderer wichtiger Vertreter der Wiener Moderne wie Josef Hoffmann oder dem Kunstkritiker Arthur Roessler, erhielt Schiele Aufträge und zahlreiche Einladungen zu Ausstellungen, wie 1909 zur „Internationalen Kunstschau“, an der sich etwa auch Vincent van Gogh, Henri Matisse oder Paul Gauguin beteiligten. Ab 1910 wandte sich der zum Narzissmus neigende Maler in seinen Werken intensiv dem Akt zu, der neben dem Selbstporträt das wichtigste Motiv seines Oeuvres werden sollte. Gleichzeitig entfernte er sich allmählich vom dekorativen Jugendstil und entwickelte maßgeblich den Expressionismus in Österreich: Die grellen Farben, die ungewöhnlichen Perspektiven und zum Teil bizarren Drehungen seiner Akte zeigten eine vollkommen neue künstlerische Auffassung, die eher auf die Hinfälligkeit der Kreatur Mensch hinweisen als zu beschönigen. Hier spiegeln sich wohl auch die Krisen und Umbrüche seiner Zeit wider. Für diese expressionistische Zurschaustellung von nackten Körpern erntete Schiele zum Teil offene Ablehnung in der bigotten Wiener Gesellschaft, 1911 entschloss er sich deshalb, mit seinem Modell und Lebensgefährtin Wally Neuzil (1894-1917) nach Krumau zu ziehen. Dort begann eine überaus produktive künstlerische Periode, die sich auch in Schieles visionären Stadtlandschaften zeigt.

Von der Bevölkerung wegen seines anstößigen Lebensstils angeprangert, übersiedelte er 1912 mit Neuzil nach Neulengbach und landete dort wegen des Verdachts der Verführung einer Minderjährigen in Untersuchungshaft. In diesem Jahr entstanden einige seiner berühmtesten Werke, etwa das auch wegen eines langwierigen Restitutionsverfahrens berühmt gewordene „Bildnis Wally Neuzil“ oder Schieles „Selbstporträt mit Lampionfrüchten“.

Immenses Werk trotz frühem Tod

1915, kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges — seinen Kriegsdienst absolvierte er zum Großteil im k.u.k. Heeresmuseum — lernte Schiele Edith Anna Harms kennen. Die beiden heirateten am 17. Juni. Von Neuzil trennte er sich schweren Herzens, nachdem beide Frauen eine Menage-a-trois ablehnten. Mit der 49. Ausstellung der Wiener Sezession im März 1918 schaffte Schiele endlich seinen künstlerischen und finanziellen Durchbruch. Lange zehren konnte der damals 28-Jährige von seinem Ruhm aber nicht, denn bereits am 31. Oktober erlag er der in Wien grassierenden Spanischen Grippe, nur drei Tage nach seiner Frau, die im sechsten Monat schwanger war. Trotz seines kurzen Lebens hinterließ Schiele mit über 350 Gemälden und 2.800 Zeichnungen ein immenses Werk, deren größte Sammlungen sich nach wie vor in Wien im Belvedere und im Museum Leopold befinden Seine Bilder werden im Jubiläumsjahr nicht nur dort, sondern auch in großen Schauen in New York oder Paris gezeigt. Schieles Werk gilt heute als gut erforscht, der Künstler ist im Kunstgeschehen sehr präsent. Seine Werke erzielen auf Auktionen Spitzenpreise: Demnächst wird in New York ein einst unter den Nationalsozalisten zwangsverkaufte Bild „Dämmernde Stadt (Die Kleine Stadt II)“ versteigert. Es wird erwartet, dass das Bild bis zu 18 Millionen Dollar (15,6 Mio. Euro) erreichen könnte…

Ausstellungen

Das Leopold Museum und das Untere Belvedere widmen dem Künstlerstar anlässlich seines 100. Todestages umfassende Schauen. „Egon Schiele. Die Jubiläumsschau“ im Museum Leopold wurde bereits bis 10. März 2019 verlängert. Die Ausstellung „Egon Schiele — Wege einer Sammlung“ in der Orangerie im Unteren Belvedere ermöglicht bis 17. Februar 2019 aufgrund von Ergebnissen noch laufender restauratorischer Untersuchungen einen erweiterten Blick auf Schieles Bilder und seine Arbeitsweise.