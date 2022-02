Zwischen Pflastersteinen und Idyll

Es gibt Momente, die verändern die Geschichte. Und es gibt Momente, die brennen sich in die Köpfe Einzelner ein, weil sie etwas zum Klingen bringen, etwas zerreißen, die eigene Historie für immer ändern.

Es wartet eine Wegkreuzung auf jeden, prophezeit der Pastor. Buddy (Jude Hill) malt die beiden Straßen, die Möglichkeiten, vergisst jedoch schnell, für welchen Weg er sich entscheiden soll.

Kenneth Branaghs Film „Belfast“, eine Auseinandersetzung mit seiner eigenen Kindheit, aber auch mit der Geschichte einer Stadt, beginnt mit einem Moment, der den Neunjährigen maßgeblich beeinflussen wird.

In der hyper-idyllisch gezeichneten Straße seiner Heimatstadt Belfast gehen 1969 plötzlich Menschen aufeinander los. Es fliegen Molotowcocktails, Autos werden in Brand gesetzt. Gerade noch hat Buddy Ritter gespielt, nun dient das Kinderschild als Schutz vor echten Pflastersteinen.

Von nun an ist das Leben nicht mehr, wie es war, Protestanten wollen Katholiken verjagen. Buddys Vater hält sich aus dem Konflikten heraus, doch der überbordende Streit ist allgegenwärtig, vor der eigenen Haustür türmen sich die Stacheldrahtrollen.

Grausamkeit verdrängt schöne Momente nicht

Branagh erzählt die Geschichten — wenn auch nicht ganz konsequent — aus der Sicht Buddys und in scharf gezeichnetem Schwarz-Weiß. Einzig Filmszenen, die den Buben und seine Familie in andere Welten entführen und der Liebe des jungen Kenneth zum Kino huldigen, erstrahlen in Farbe. Manche Erwachsenen scheinen übergroß, manche Erinnerungen idealisiert: Der Vater ist der mutige Held, die Liebe der Eltern in Momenten perfekt. Und es scheint eine Gnade dieser kindlichen Erinnerungen zu sein, dass die Grausamkeiten, die sich auf den Straßen Belfasts aufbauen, die schönen Momente nicht verdrängen. Sind die Bilder zwar Schwarz-Weiß — die Welt ist es nicht. In diesen kriegsähnlichen Zuständen ist eben auch ein Leben möglich, in dem Familien sich treffen, singen, tanzen, über Albernheiten reden. Ein Menschenleben läuft weiter, geht zu Ende, unbeeindruckt von den politischen Entscheidungen.

Maßgeblich verändern wird sich jedoch das Leben von Buddys Familie, vor der eine große Entscheidung liegt — die von dem Moment an im Raum stand, in dem der erste Pflasterstein flog. Soll und kann die Familie ihre Heimat verlassen, um in Vancouver, Sidney oder wenigstens England Frieden zu finden?

An mancher Stelle wird das große Ausmaß des Konflikts in Irland nicht angemessen fassbar — auf der anderen Seite steht dafür eine ungemein persönliche Geschichte, die das Erwachsenwerden eines Kindes inmitten eines unmenschlichen Konflikts zeigt. Dafür hat Kenneth Branagh auch sieben Oscar-Nominierungen eingeheimst.

Von Mariella Moshammer