Zwischen Realität und Fantasie

Von Ingo Rickl

Zahlreiche Musiktheater feiern allerorts den 200. Geburtstag des genialen Operettenkomponisten Jacques Offenbach, dessen wohl populärste Oper „Hoffmanns Erzählungen“ („Les Contes d’Hoffmann“) am Samstag im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg ihre ausgiebig akklamierte Premiere erlebte. In Anbetracht der zahlreichen Fassungen der 1881 in Paris mit dem Libretto von Jules Barbier aus der Taufe gehobenen Oper hat Regisseur Francois de Carpentries die Zeitreise abermals neu gestaffelt: Die Rahmenhandlung im Café Luther spielt 2000 in Berlin, der Olympia-Akt 1787 in Paris, das Leiden Antonias 1819 in München und Giuliettas Intrigenspiel 1880 in Vendig (ganz ohne Gondeln!). Das liest man im Programmheft, obwohl weder das spektakuläre Bühnenbild von Hans Kudlich noch die nicht immer verständlichen Kostüme von Karine van Hercke trotz ihrer Opulenz die dramaturgische Linie verdeutlichen.

Gesungen wird anständig bis hervorragend

Befremdlich bleibt bei allen drei missglückten Liebesabenteuern die Passivität des Titelhelden. Der stämmige, virile Georgier Zurab Zurabishvili, vor drei Jahren am selben Ort dramatisch leidender Canio, geht langsam und verzagt, ja emotionslos durchs Geschehen ganz nach dem Motto: „Ich weiß ja, wie das Liebesdrama endet.“ Einmal freilich hat er die Gelegenheit, Farbe zu bekennen, genau in jenem Moment, indem der Mechanismus der Puppe Olympia versagt. Ein liebevoller Blick, ein sanfter Händedruck kurbeln die Lebensgeister der Maschine an.

Hans Kudlich verströmt den Pessimismus des Abends auch durch drei übergroße kaputte Gegenstände: die zerbrochene Olympia, das Violoncello der toten Antonia und einen bereits vor dem Giulietta-Abenteuer monströs auf dem Boden eines venezianischen Palastes liegender Kronleuchter.

Gesungen wird ohne Mikrofone (!) anständig bis hervorragend. Neben dem bisher bereits erwähnten , seine tenoralen Kräfte gelungen einteilenden Zurab Zurabishvili ist Clemens Unterreiner als keineswegs dämonischer Bösewicht konzentriert präsent, kann aber nicht verbergen, wie schwer die Partien Lindorf, Coppelius, Miracle und Dappertutto für einen Bariton zu differenzieren sind.

Die Kronen des Abends für Fally und Gritskova

Die Kronen des Abends wollen wir zwei Damen auf ihr Haupt setzen: der Koloratursopranistin Daniela Fally und der Mezzosopranistin Margarita Gritskova. Während Letztere als Muse bzw. Nicklausse dem verzagenden Hoffmann immer wieder mit satter Stimme Kräfte verleiht, bietet Daniela Fally in der wohl wirksamsten Szene der Oper, Olympias Puppen-Arie, eine Bravourleistung. Sie steht nicht auf einem Sockel wie die meisten Fachkolleginnen vor ihr, nein, sie darf artistische Einlagen geben, darf neckische Spielchen treiben und wird damit kurzfristig von einer Maschine zu einem lebendigen Menschen.

Ehe wir allen weiteren Mitwirkenden des Abends ein Pauschalkompliment machen, wollen wir Florina Ilie als Antonia und Eugenia Dushina als Giulietta als präzise agierende Protagonistinnen erwähnen, deren Szenen trotz wenig hilfreicher Regie so intensiv wie möglich gelingen.

Am Pult der Beethoven-Philharmonie und des von Michael Schneider einstudierten Chores operklosterneuburg steht der Linzer Christoph Campestrini: ein Repräsentant präziser „Alter Schule“ mit Hang zu breiten Tempi. 2020 wird in Klosterneuburg übrigens ab 4. Juli Verdis „Macht des Schicksals“ gezeigt.

Noch elf Vorstellungen bis 4. August; Tel. 02243 / 444-424

Klosterneuburgs „Hoffmann“ wird am 25. August um 20.15 Uhr auf ORF III übertragen.