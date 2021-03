Kommentar zu Oberösterreichs Zukunftskompetenz.

Der Ausblick ist positiv: Oberösterreich wird in der aktuellen IMAS-Studie von 90 Prozent der Befragten eine hohe Zukunftskompetenz attestiert.

Kann man so nehmen, doch man muss auch bedenken: Ein solcher Wert kommt nicht von ungefähr: Neun von zehn Befragten erklärten auch, dass sich Oberösterreich in den drei bis vier Jahre vor der Krise in die richtige Richtung entwickelt habe.

Der richtige Weg ist also schon seit Jahren eingeschlagen, Corona sorgt nur für einen Zwischenstopp. Danach wird der richtige Weg rasch wieder fortgesetzt werden.