Zwölfjährige Skifahrerin stürzte in Lech in Bach

Eine zwölfjährige Skifahrerin ist am Sonntag in Lech im freien Gelände in einen Bach gestürzt.

Die Beine des Mädchens versanken so tief im Wasser, dass sich die Zwölfjährige nicht selbst befreien konnte. Auch ein Ersthelfer war machtlos, erst Pistenrettung und Alpinpolizei waren in der Lage, das Mädchen zu bergen.

Die Heranwachsende wurde unterkühlt und mit Verdacht auf Unterschenkelbruch ins LKH Bludenz geflogen, informierte die Polizei.

Der Unfall passierte, als die Zwölfjährige von der Piste 200 über nicht präpariertes Gelände in Richtung Skiweg Nummer 211 fuhr. Dabei dürfte sie aufgrund des Neuschnees den Bach zu spät bemerkt haben.