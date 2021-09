Zwölfjähriger bei Absturz in einer Ruine verletzt

Bei einem Unfall in der Burgruine Falkenstein in Hofkirchen (Bezirk Rohrbach) ist am Samstag ein zwölfjähriger Bub aus dem Bezirk Grieskirchen verletzt worden.

Der Bursch war gemeinsam mit dem Vater und zwei Brüdern in den Wasserturm der Ruine eingestiegen. In einem unter dem Eingang befindlichen Geschoß stürzte der Zwölfjährige durch ein Loch im Boden und fiel etwa vier Meter in den Raum darunter.

Der Bub wurde von der Feuerwehr Hofkirchen aus dem Turm geborgen, vom Notarzt versorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei mit.