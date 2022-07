ZZ Top: Raw (BMG Rights)

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Eine längere Auszeit haben sich ZZ Top nicht gegönnt. Nur zwei Tage nach dem überraschenden Tod von Gründungsmitglied Dusty Hill im Juli 2021 standen die verbliebenen Mitglieder Billy Gibbons und Frank Beard schon wieder auf der Bühne.

Die Show muss weitergehen, so habe es Hill selbst gewollt, hieß es. Der Bassist und Sänger bildete mit Gibbons und Beard rund 50 Jahre ZZ Top, das Trio schaffte es damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Auf Hills eigenen Wunsch hat sein langjähriger Assistent Elwood Francis den Job als Bassist übernommen.

„Raw“ ist der Soundtrack zur unterhaltsamen Dokumentation „That Little Ol’ Band From Texas“ über das ikonische Rock’n’Roll-Trio. Aufgenommen wurden sie ohne Publikum in der historischen Gruene Hall, die 1878 gebaut wurde und damit als ältestes Tanzlokal in Texas gilt. Der Name „Raw“ ist Programm. Bandeigene Klassiker wie „Brown Sugar“, „Just Got Paid“ oder „Tush“ geben ZZ Top wunderbar dreckig zum Besten.

Selbst 80er-Hits wie „Legs“ oder „Gimme All Your Lovin“, mit denen die bärtigen Musiker im MTV-Zeitalter deutlich radiotauglicher unterwegs waren, klingen hier herrlich unpoliert – und bieten damit einen schönen Kontrast zu den vertrauten Albumtracks oder den letzten, wuchtigen Liveversionen. ZZ Top sind bekanntlich zuerst eine Bluesband, da besteht hier keine Verwechslungsgefahr.