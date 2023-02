Kerzen lösten Zimmerbrand bei Trommelparty in Oberösterreich aus

Zwei Kerzen haben am Samstagabend in einem Haus im Bezirk Vöcklabruck einen Zimmerbrand ausgelöst. Der 53-jährige Bewohner hatte drei Gäste zu einer Trommelparty eingeladen und zündete im Gästezimmer im ersten Stock zwei Kerzen am Boden an.

Rundherum befanden sich Sitzkissen, eine Matratze und leicht brennbare Gegenstände, berichtete die Polizei. Als sie den Raum kurz verlassen hatten, begann es zu brennen.

Die zwei Männer und zwei Frauen flüchteten sofort ins Freie. Der 53-Jährige gelangte mit einer Leiter von außen ans Fenster, schlug dieses ein und begann mit dem Löschen des Brandes.

Mit Wasser und Schnee gelang es ihm, das Feuer zu löschen, bevor es sich auf weitere Räume ausbreiten konnte. Die Einsatzkräfte belüfteten das Haus und führten Aufräumarbeiten durch.

Die vier Personen wurden wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.