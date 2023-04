Marathon bringt Verkehrsbehinderung

Der Marathon am Sonntag, dem 16. April, in Linz, bringt zahlreiche Verkehrsbehinderungen mit sich – vor allem in der Innenstadt zwischen 6.30 und 15.30 Uhr.

Für den regionalen Ziel- und Quellverkehr werden Umleitungen eingerichtet. Im Stadtgebiet sind umfangreiche Verkehrssperren nötig.

Grundsätzlich sollten vor allem auswärtige Autofahrer den Raum Linz meiden bzw. zur Anreise öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

Die A7, die Mühlkreisautobahn, wird von 4 Uhr bis ca. 12 Uhr in beide Richtungen zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach gesperrt. Zusätzlich werden weitere Auf- oder Abfahrten gesperrt: Bei der Wiener Straße, Neue Welt/ Salzburger Straße.

Anreisende Läufer können nach der Einhausung Bindermichl – RI Prag – Freistadt bis zur Ausfahrt Prinz-Eugen-Straße – Industriezeile abfahren. Die Abfahrt bis Dornach ist immer möglich. Zudem wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof eingerichtet.