Zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sind am Freitagnachmittag in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der 45-jährige Vater saß hinter dem Steuer hatte in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und kam von der Straße ab.

Der Wagen prallte in einem Wald gegen mehrere Bäume. Die beiden Kinder und deren 43-jährige Mutter mussten vom Notarzt versorgt werden, berichtete die Polizei.