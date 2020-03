Coronavirus: 9.634 Infizierte in Österreich

In Österreich hat es am Dienstag (31. März, Stand 8 Uhr) laut den Daten des Gesundheitsministeriums 9.634 Personen gegeben, die nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert sind oder waren. Das entspricht einer Steigerung in 24 Stunden um 9,3 Prozent.

Bisher wurden 52.344 Tests durchgeführt. Offiziell genesen waren mit Stand Montag (30. März, 9.30) insgesamt 636 Personen.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es weiterhin in Tirol mit 2.234 und Oberösterreich mit 1.563.

Fälle der restlichen Bundesländer: Burgenland (181), Kärnten (267), Niederösterreich (1.551), Salzburg (909), Steiermark (1.000), Vorarlberg (626), Wien (1.303).

1.192 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 193 weitere auf der Intensiv-Station.

Gestorben (Stand, Montag, 30.3.) sind an den Folgen der Infektion mit dem neuen Coronavirus bisher 108 Personen, die meisten davon – nämlich 28 – in Niederösterreich. Zahlen der weiteren Bundesländer: Burgenland (3), Kärnten (2), Wien (23), Oberösterreich (7), Salzburg (7), Steiermark (24), Tirol (13), Vorarlberg (1).

Weltweit wurden bisher insgesamt 786.228bestätigte Fälle bekannt gegeben. 166.041 Menschen von COVID-19 wieder erholt. (Diese Zahl stützt sich auf öffentlich verfügbare Daten aus mehreren Quellen.)



Um als Genesen zu gelten, hat das Gesundheitsministerium eine entsprechende Definition nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts erstellt: Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, benötigen zwei negative Testungen und müssen seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein, um entlassen zu werden.



Leichte Fälle, die sich in den eigenen vier Wänden auskurieren, werden nach ärztlicher Rücksprache frühestens 14 Tage nach Symptombeginn und mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit aus der häuslichen Quarantäne entlassen.

Die Meldung der wieder gesunden Fälle erfolgt derzeit noch nicht automatisch in das Meldesystem des Gesundheitsministeriums, daher kann es diesbezüglich zu Verzögerungen kommen.