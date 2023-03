Ford erkundet elektrisch die Welt

Ford geht den nächsten Schritt bei der Erweiterung seiner E-Auto-Flotte und präsentierte diese Woche den Explorer, der als Volumensmodell angekündigt wurde.

Das SUV dient dabei laut Ford „als Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird“. Der Fünfsitzer kommt Ende des Jahres in Europa auf den Markt – wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb sowie in zwei Ausstattungsversionen.

Als Antriebsoptionen wird es für den 4,46 Meter langen Explorer eine Version mit einem Elektromotor mit wahlweise 170 beziehungsweise 286 PS mit Heckantrieb geben. Die Allradvariante verfügt über zwei E-Motoren mit 340 PS. Geplant sind zwei Batteriegrößen, mit dem größeren Akku schafft der Explorer bis zu 500 Kilometer laut WLTP.

Per Gleichstrom wird der Akku im Optimalfall binnen 25 Minuten von zehn auf 80 Prozent gebracht.

Beim Innenraum preist Ford den um 30 Grad schwenkbaren Touchscreen im beachtlichen 14,6-Zoll-Format sowie das voll vernetzte Infotainment mit einem exakt auf den Explorer-Innenraum abgestimmten Audiosystem an.

Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 450 Liter. Produziert wird der Explorer im Ford-Werk in Köln. Der Einstiegspreis soll unter 45.000 Euro liegen.