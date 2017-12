Floriani-Sparen

Das Land will sparen. Das ist gut,

es ist kein Gelddruckinstitut.

Doch wirds in Ziffern dann konkret,

nimmt keiner an das Sparpaket.

Es sträuben sich die Rückenborsten,

man spricht von „Kahlschlag“ statt durchforsten.

Ja, sparen wär heilsam, sparen muss sein,

doch bitteschön beim andern Verein!