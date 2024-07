Die neue Ausgabe ist erschienen: OÖ Volksblatt – Das Magazin!

Sommer-Feeling in Oberösterreich - Interviews, Hintergrund, Service, Tipps, Rätsel und vieles mehr im neuen Magazin

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Sommer kann, unabhängig vom Wetter, kommen. Ganz besonders mit der neuen Ausgabe unseres Volksblatt-Magazins in Händen. Für dieses haben wir ein großes Interview mit Starkoch Lukas Nagl geführt, der in Traunkirchen im Hotel „Das Traunsee“ seine Kreationen kredenzt und uns unter anderem Einblicke in sein Lieblingsthema Fisch gibt. Auch ein spannendes Rezept von Nagl darf da natürlich nicht fehlen — ideal zum Nachkochen und Ausprobieren, vielleicht ja im Sommerurlaub.

Apropos: Sommerzeit ist bekanntlich auch Erlebniszeit — wir präsentieren ein paar ganz spezielle Ferientipps aus, mit denen Sie viel Abwechslung in die schönste Zeit des Jahres bringen können.

Zusätzlich wird uns der Sommer heuer mit den Olympischen Spielen in Paris garniert, da heißt es, Daumen drücken für die (ober-)österreichischen Starter wie Diskus-Werfer Lukas Weißhaidinger. Einen Landsmann, Thomas Hebenstreit, der früher selbst Spitzenschwimmer war und seit 2008 als Physiotherapeut der Stars immer mit von der Partie ist, stellen wir Ihnen ebenfalls in diesem Magazin vor.

Dazu gibt es weitere interessante Interviews mit dem Medienpionier Gabor Steingart, mit Dynatrace-Gründerin Sok-Kheng Taing, mit XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger oder im Rahmen der Industrie-Beilage mit IV-Präsident Stefan Pierer.

Einen Schwerpunkt in diesem Magazin widmen wir ferner dem Thema Nachhaltigkeit mit interessanten Innovationen sowie Tipps zum naturnahen Garteln und auch zum Mähen mit der Sense.

Unsere beliebten, wiederkehrenden Rubriken wie die beide Satire-Elemente „Semperei“ und „Salzamt“, eine Karikatur, die große Rätselseite , oder die Serien „Tierisch fit“ und „Galerien im Blickpunkt“ sowie die Volkskultur-Kolumne „Auf a Gsatzl“ sind natürlich ebenfalls wieder mit von der Partie.

Fazit: Wir freuen uns auf das spezielle Sommer-Feeling in Oberösterreich und wünschen Ihnen wieder viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe.

Hochachtungsvoll

Roland Korntner

Chefredakteur