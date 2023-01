Linzer Schauspielerin Ingrid Höller verstorben

Völlig unerwartet ist die Schauspielerin Ingrid Höller verstorben, wie das Theater Phönix gestern bekannt gab. Höller stand mehr als 30 Jahre auf der Theater Phönix Bühne, verkörperte unzählige Rollen „und füllte sie mit ihrer hingebungsvollen Energie und Schauspielkunst“, schrieb das Linzer Theater: „Wir trauern um eine großartige Schauspielerin, treue Wegbegleiterin, liebe Freundin und Kollegin. Ihre Leidenschaft für das Theater, die Menschen und das Leben wird uns fehlen.“

Ingrid Höller, geboren 1951 in Linz, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz. Seit der Gründung des Theater Phönix 1989 stand sie nicht nur als Schauspielerin und Ensemblemitglied auf der Bühne, sondern war maßgeblich am Aufbau des Theaters beteiligt. Auch nach ihrer Pensionierung blieb sie dem Phönix treu und war als Gast eine ständige Begleiterin den Hauses. In mehr als 66 Produktionen wirkte die vielseitige und vom Publikum geliebte Künstlerin mit: von der allerersten Produktion in der Wiener Straße 25, „Rozznjogd“, bis zuletzt „Der Besuch der alten Dame“ im Herbst 2020.

Darüber hinaus hatte Ingrid Höller Gastspiele bei Festivals in Mannheim, Zürich, Bern, Würzburg, Mainz, Salzburg, Wien und Graz. Außerdem wirkte sie bei den Sommertheatertagen Leopoldschlag, beim TheaterSPECTACEL Wilhering, beim Festival Regionale Graz und bei „Kulturbaden“ im Rahmen von Linz 09 mit. Als Autorin schuf Ingrid Höller die Kinderstücke „Was ist denn bloß mit Lisa los“ und „Niemand war da“ und wirkte als Autorin und Regisseurin an der Produktion „Camille Claudel. Eine Biographie“ im Rahmen von Linz 09 im Posthof Linz mit.