Thomas Heinze ist der neue „Alte“

Fernsehen ohne „Der Alte“ ist kaum denkbar: Seit 1977 läuft die Krimiserie, die mit Sigfried Lowitz in der Titelrolle begonnen hat.

Am Freitag erfolgt in ORF 2 die vierte Wachablöse: Ab Folge 454 — „Abstiegsangst“ — ermittelt Thomas Heinze als Kommissar Caspar Bergmann.

Altes Format, neuer Look

Der Look hat sich über die Jahre verändert, das Format sei gleich geblieben, betont der deutsche Schauspieler. Immerhin habe „Der Alte“ „schon über Jahrzehnte eine 100-prozentige Aufklärungsquote“. „Vom Konzept ist und bleibt ‚Der Alte‘ ein ‚Wer-war-es-Krimi‘“, sagt der Neue. „Und nach wie vor begleitet die Hauptfigur die Zuseherinnen und Zuseher durch den Fall. Das hat sich nie verändert. Das ist schon eine Zuverlässigkeit.“ Dieses Format habe ihn gereizt, auch darum habe er die Rolle angenommen: „Ich bin ein großer Krimifan“, bekennt Heinze. „Es ist wie Rätsel lösen, und das macht viel Spaß.“

Außerdem war ihm „Der Alte“ vertraut: „Ich weiß nicht, ob ich regelmäßig die Sendung angeschaut habe, aber bis ich auf die Schauspielschule gegangen bin, so von 1977 bis 1983, habe ich sehr viele Folgen gesehen. Sehr regelmäßig“, erzählte Heinze. Alt wirkt der 58-Jährige als „Der Alte“ übrigens nicht: „Ich glaube eher, dass sich der Titel darauf bezieht, dass der Alte der Chef ist“, schmunzelte Heinze. „Im Englischen sagt man ‚the old fox‘, und das trifft es besser. Der Alte ist der alte Fuchs mit Lebenserfahrung mit dem richtigen Riecher und einer Portion Weisheit.“

Privates ebenso wichtig

Kommissar Caspar Bergmann ist ein ganz anderer Typ als seine Vorgänger, in seinem ersten Fall gibt er sich gegenüber seinem Team noch zurückhaltend, man erfährt, dass seine Frau gestorben ist und er ihren Tod noch nicht überwunden hat. „Ich finde es ganz toll, dass Bergmann noch kein fertiger Charakter ist. Er wird sich über die Jahre verändern. Auf diese Reise bin ich gespannt“, so Heinze. Privatleben war im frühen Zeitalter der deutschen TV-Krimis den Kommissaren nicht vergönnt. Der 58-Jährige ist froh, dass sich das geändert hat: „Das vermittelt eine andere Seite der Figur.“

Neben Heinze ist Sidonie von Krosigk neu dabei: „Sie tritt mit mir den Dienst an und ist ganz großartig als Pathologin Luisa Geiger.“ Im Ermittlerteam verblieben sind Stephanie Stumph als Annabell Lorenz und Yun Huang als Julia Lulu Zhao. „Ich bin jetzt wieder ‚allein unter Frauen‘“, lacht Heinze in Anspielung auf einen Film von 1991 mit diesem Titel, in dem er mitwirkte.

Der auch aus Filmen wie „Der Wixxer“ und „Zweiohrküken“ bekannte Schauspieler ist begeisterter Hobbyrennfahrer. Ob eine Autoverfolgungsjagd in „Der Alte“ möglich wäre? „Das würde mich total reizten. Wobei wir Schauspieler dabei weniger Spaß haben – im Gegenteil. Wir spielen so ‘was mehr oder weniger im Stehen, während die Stuntmen fahren. Bisher bin ich als Kommissar Bergmann nur zu Fuß unterwegs. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich kann nur so viel vertraten: Wir haben noch keine gedreht.“