LASK-Match gegen Manchester geht über die Bühne!

“Das Spiel wird stattfinden.” Mit diesen Worten bestätigte LASK-Pressesprecher Peter Öfferlbauer dem VOLKSBLATT um 14.15 Uhr, dass das Fußball-Match der Athletiker gegen Manchester United heute am Abend (18.55 Uhr) im Linzer Stadion über die Bühne gehen wird. Wenn auch, wie seit Dienstag bekannt, als Geisterspiel.

Zuvor war, ausgehend von spanischen Tageszeitung „Marca“, die Meldung in Umlauf gebracht worden, dass die UEFA den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Pandemie aussetzen werde. Demnach hätte der spanische Verbandsboss Luis Rubiales bestätigt, dass es entsprechende Überlegungen gebe.

Die UEFA hat bisher noch keine Stellungnahme abgegeben.