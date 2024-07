Energie AG forciert E-Mobilität an Reiserouten und Ferienzielen

Rechtzeitig zur Sommer- und Ferienzeit wurden öffentliche Ladepunkte an wichtigen Verkehrsverbindungen eröffnet

Bei der Energie AG lag in den vergangenen sechs Monaten ein wichtiger Schwerpunkt im Ausbau der öffentlichen Ladestationen. Gerade rechtzeitig zur Sommer- und Ferienzeit wurden öffentliche Ladepunkte an wichtigen Verkehrsverbindungen und bei touristischen Attraktionen in und rund um Oberösterreich eröffnet.

Unter anderem ist vor kurzem der größte Schnell-Ladepark der Firma Puster GmbH gemeinsam mit der Energie AG in Liezen erweitert worden. Der Ladepark befindet sich somit an einer beliebten Urlaubsroute durch die Steiermark, direkt bei der ENI-Tankstelle der Bezirkshauptstadt.

Die Erweiterung um sechs DC-Ladepunkte bedeutet, dass nun insgesamt zehn Ladepunkte mit einer Leistung zwischen 75 und 400 Kilowatt den Reisenden zur Verfügung stehen. Alle Schnellladestationen zusammen haben eine Gesamtleistung von 1,1 Megawatt.

„Wir haben am Standort Liezen die ersten Ladenpunkte im Energie AG-Ladenetz mit einer Leistung von 400 Kilowatt in Betrieb“, sagt Alexander Marchner, Geschäftsführer des Energie AG Vertriebs.

Die Ladeleistung der neuen HPC-Ladestationen übertreffen somit auch die Leistungsfähigkeit der Tesla- und V4-Supercharger, die bis zu 250 beziehungsweise bis zu 350 Kilowatt Leistung aufweisen. Für die Ladestationserweiterung in Liezen musste sogar ein eigener Trafo errichtet werden.

Schon vor der Erweiterung war der Standort Liezen eine der am stärksten frequentierten Ladepark-Anlagen in der Betreuung der Energie AG.

Die Energie AG hat bei dieser Ladeparkerweiterung die Hardware geliefert und übernimmt als Dienstleister die Verwaltung und Abrechnung. Die Investition erfolgte durch Puster GmbH, die die ENI-Tankstelle betreibt.

Franz Puster, Geschäftsführer der Puster GmbH: „Wir haben für unsere Kunden 24 Stunden geöffnet. Hat jemand keine Ladekarte dabei, gibt es welche an der Tankstellenkasse. Die geladene Menge kann gleich vor Ort nach dem Tankvorgang an der Kasse bezahlt werden.“ Zusätzlich kann der Ladevorgang natürlich auch mit Smartphone oder Kreditkarte bezahlt werden.