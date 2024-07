Peugeot E-3008: Fastback mit Akku und Hinguckergarantie

Peugeot bringt sein Kompakt-SUV 3008 völlig runderneuert auf den Markt. Vorerst als Elektroauto sowie als Mild-Hybrid und später auch als Plug-in-Hybrid (PHEV). Wir haben auf unserer Homepage bereits darüber berichtet.

Der erste persönliche Eindruck vom 4,54 Meter langen Fastback ist jedenfalls leicht beschrieben: Optisch wieder einmal gelungen.

Der sanft federnde Fünftürer fährt als E-Auto wie als Benziner (Diesel gibt’s nicht) kantig und mit höherer Bodenfreiheit vor. Markentypisch ist die LED-Lichtsignatur mit den Löwenkratzern an Front und Heck; standardmäßig steht der 3008 auf 19-Zöllern.

Mit eher indirekter Lenkung und aufmerksamen Assistenzsystemen eignet sich der frontgetriebene und äußerst geräumige E-3008, der über eine dreistufige Rekuperation verfügt, am besten zum sanften Cruisen.

Innen wurde das sogenannte i-Cockpit weiterentwickelt – und diese Weiterentwicklung ist ein großer Wurf. Bei der Allure-Version des E-3008 besteht das i-Cockpi serienmäßig aus zwei 10-Zoll-Digitalbildschirmen (25,4 Zentimeter), die in ein einziges Panel im Panoramadisplay integriert sind und den gleichen Schwebeeffekt wie das 21-Zoll-Panel (53,3 cm) bieten. Der GT ist serienmäßig mit einem 21-Zoll-Bildschirm (53,3 Zentimeter) ausgestattet.

Voll des Lobes ist Peugeot natürlich über den jüngsten Wurf. Das erfolgreiche Modell, das in den letzten sieben Jahren bereits mehr als 1.320.000 Mal in 130 Ländern verkauft wurde, begeistert demzufolge durch ein modernes Design und neueste Technologie. Beim Design verzichtet Peugeot übrigens vollständig auf alle Chromteile am Äußeren des Fünfsitzers.

Bernd Pfaller, Brand Director Peugeot Austria: „Wir freuen uns, den Peugeot E-3008 jetzt in Österreich anbieten zu können. Dieses Modell markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Mission, nachhaltige, innovative Mobilitätslösungen sowie das breiteste Elektrofahrzeugangebot der Volumens-Marken in Europa anzubieten. Der E-3008 ist mehr als nur ein Fahrzeug, er ist ein klares Bekenntnis zu unserer Vision einer nachhaltigen Zukunft.“

In der vollelektrischen Variante ist er in der Ausstattungsvariante Allure ab einem Listenpreis von 48.450 Euro abzüglich der Elektromobilitätsförderung1 erhältlich. Die GT-Variante schlägt mit 53.450 Euro. Die Benzinvariante mit 136 PS und Frontantrieb kostet ab 39.330 Euro.

Bestellt man jetzt, erhält man den 3008 laut Pfaller bis Jahresende. Rund ein Viertel werde sich vermutlich für die Elektrovariante, die 160 kW Ladeleistung und einen 73 Kilowattstunden großen Akku bereitstellt, entscheiden. Die Reichweite gibt Peugeot mit 527 Kilometern an.

Beim E-3008 lassen die Franzosen darüber hinaus noch zwei weitere Varianten vom Stapel. Eine 230-PS-Version mit 98-kWh-Akku und 680 Kilometer Reichweite soll ab September bestellbar sein. Die Bestellöffnung für die 320 PS starke Allradvariante und 73-kWh-Aku soll in Q4 erfolgen.

Der E-3008 profitiert überdies laut der Marke nun auch von acht Jahren Allure Care Garantie. Diese gibt es bei regelmäßiger Wartung bei einem Fachbetrieb.

Übrigens war es das heuer noch längst nicht mit der Modelloffensive der französischen Stellantis-Tochter. Für das größte SUV der Marke, den Peugeot 5008, öffnet die Marke Ende des Jahres die Bestellbücher.

Von Oliver Koch