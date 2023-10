Kommentar zur Fußball-EM.

Weil Belgien Österreich am Freitag die große Euro-Party verpatzt hat, gilt es in Aserbaidschan die zweite Chance, sich für die Fußball-EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren, zu nutzen.

Die Liste der Ausfälle ist mit Kevin Danso zwar sogar noch länger geworden. Trotzdem darf die Mannschaft von Ralf Rangnick, der in seiner Personalnot Guido Burgstaller auspackte, mit Zuversicht ins Match gehen. Denn das 2:3 gegen Belgien war ein Mutmacher.

Österreichs zweiter Anzug, nach dem 1:1 im Test gegen Moldawien in Linz viel gescholten, überzeugte und setzte den Belgiern stark zu. Zudem zeigte er Mentalität, weil er auch nach dem 0:3 nicht aufsteckte und die Chance auf den Ausgleich vorfand.

Der Teamgeist stimmt sowieso, wie auch die auf der Tribüne mitfiebernden Arnautovic und Alaba zeigten. Letztlich scheiterte man nur an der eigenen Chancenverwertung und der Kaltschnäuzigkeit des Gegners.

Fazit: Wer die Nummer fünf der Welt so in Bedrängnis bringen kann, der muss gegen die Nummer 121 einfach alles klar machen. Zumal es schöner ist, die Quali aus eigener Kraft zu realisieren und nicht anschließend auf Schützenhilfe von Belgien gegen Schweden hoffen zu müssen. Und auf ein mögliches Finale in Estland sollte man es ohnehin nicht ankommen lassen, denn das wäre dann eine reine Nervenschlacht.