Mehr als 1 und 0

Kommentar zur „Digitalen Bildung“.

Das Thema der Digitalisierung ist zurzeit in aller Munde. Kaum ein Lebensbereich kommt mittlerweile ohne digitale Unterstützung aus und die Entwicklung schreitet in einem Riesentempo voran.

Dabei geht es schon lange nicht mehr einfach nur um Einsen und Nullen. Wir leben in einem digitalen Zeitalter, in dem die Technologie auch unsere Art zu leben maßgeblich mitbestimmt. Hinter flimmernden Handys, Tablets und PCs steckt enormes Wissen, Macht und damit auch Verantwortung.

Die Augen vor den neuen Entwicklungen aus Angst vor dem was kommt zu verschließen, wäre aber fahrlässig und dumm. Umso wichtiger ist es daher, das Thema auch im Bildungsbereich dementsprechend zu würdigen und künftige Generationen mit dem notwendigen Handwerkszeug und Verständnis auszustatten.

Das Wissen über die positiven Seiten und scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten ist dabei ebenso wichtig, wie das Wissen über Abhängigkeiten oder Gefahren, die neue Technologien mit sich bringen.

Neue Schulen, wie jene in Leonding, und Universitäten, wie die geplante Digital-Uni, sind daher ein Gebot der Stunde. Damit bleibt OÖ auch in Zukunft am Ball der Zeit. Dass sich hier die Politik nicht stur zeigt, sondern sich mutig auf neuen Pfaden bewegt, ist zu begrüßen.