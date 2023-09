Der Countdown läuft und die Vorfreude steigt langsam aber sicher ins Unermessliche. Am Donnerstag gastiert mit dem englischen Spitzenklub Liverpool Europas Fußball-Extraklasse in Linz.

Im Rahmen des Krachers in der Europa League ein besonders gefragter Mann ist Valentin Grubeck. Der Ex-Profi ist als „Main-Contact“ die Schnittstelle zur UEFA und federführend für Organisation und Ablauf verantwortlich.

UEFA-Delegation reist an

Ab Dienstag beginnt dabei die absolut heiße Phase. „Das wird das größte Spiel in der Geschichte des LASK. Am Dienstag reist schon die Delegation der UEFA an und wird das Stadion quasi übernommen“, erklärte der 29-Jährige.

Weil das Spiel durch den europäischen Verband vermarktet wird, werden unter anderem die üblichen Werbebanden ausgetauscht und etwa die Stadion-Beschriftung nach Vorgaben der UEFA geändert. Während der Tross der Engländer erst am Mittwochabend in Linz landen und das Quartier in Bad Leonfelden beziehen wird, machten sich die Verantwortlichen schon während der Länderspielpause ein genaues Bild von den Gegebenheiten in und um Linz.

„Die Delegation umfasste sieben Personen“, verriet Grubeck. Nachsatz: „Natürlich machen auch wir immer einen Lokalaugenschein bei den jeweiligen Gegnern. Bei uns erledigen das halt zwei Leute.“

An Unterstützung wird es Liverpool jedenfalls nicht mangeln. Der Gästesektor ist mit 1350 Fans restlos ausverkauft.

Von Christian Baumberger