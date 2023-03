Das bittere Saisonende in Bozen erlebte Peter Nader, Präsident der Steinbach Black Wings Linz, hautnah mit. Mit dem VOLKSBLATT sprach der 53-jährige Linzer über:

…seine Saisonbilanz: „Hätte uns vor dem Start jemand gesagt, dass wir in die Play-offs kommen, die Nummer eins des Grunddurchgangs bis in die Verlängerung in Spiel sieben zwingen und wir die Halle wieder voll haben, hätten wir das sofort genommen. Wir haben als Team sehr viel in sehr kurzer Zeit erreicht.“

…die Bestellung von Philipp Lukas: „Für mich war das kein Risiko. Ich war und bin davon überzeugt, dass Phil genau der Richtige für diesen Weg ist. Für nachhaltigen Erfolg ist es notwendig, auf junge Österreicher zu setzen und die Erwartungen wurden übertroffen.“

…die neue Ausgangslage: „Wir haben wieder ein Eishockey-Fieber entfacht, ein Fundament geschaffen und jetzt geht es ans Optimieren.“