Perfekter Start der OÖ-Klubs

Das Ergebnis war dasselbe — Auftaktsieg im Superliga-Play-off (Best-of-5). Der Weg der OÖ-Klubs dorthin aber ganz unterschiedlich.

Die Swans Gmunden (1. nach Zwischenrunde) ließen gegen Kapfenberg (8.) vor über 1000 Fans von Beginn weg keinen Zweifel über den Ausgang aufkommen. Angeführt von Kapitän und Topscorer Daniel Friedrich (19 Zähler) stand es schon zur Halbzeit 45:27 — Endstand 93:65. Allein im dritten Viertel warfen die Hausherren stolze 31 Punkte. „Eine sehr konzentrierte Leistung mit sehr hoher Intensität“, meinte Swans-Mastermind Harald Stelzer zufrieden, warnte aber auch: „Wir dürfen jetzt nicht abheben, es steht nur 1:0.“ Spiel zwei der Viertelfinalserie wird am Mittwoch (19) in der Steiermark gespielt.

Die Flyers Wels (4.) verteidigten den Heimvorteil gegen St. Pölten (5.) mit Müh und Not. In den letzten dreieinhalb Minuten gelang den Messestädtern ein 9:0-Run, ein Dreier von Austen Awosika und ein Freiwurf von Topscorer Arvydas Gydra (20) fixierten schließlich den so wichtigen 71:67 (30:34)-Erfolg. „Es war eine wahre Playoff-Schlacht, wir haben heute glücklich, aber wahrscheinlich doch verdient gewonnen“, meinte Wels-Trainer Sebastian Waser. Spiel zwei steigt am Mittwoch (20.15/live ORF Sport +) in St. Pölten.t.h.