Preisgeld-Ärger vor Saisonstart

Beim Eröffnungsrennen der Rad-Liga in Leonding gibt es freiwillig mehr

500 Euro gab es im Vorjahr einheitlich bei allen sieben Rennen der rot-weiß-roten Radliga für den Tagessieg — sowohl bei Männer und Frauen. Heuer reduzierte der Verband die Sieg-Prämie auf 340 Euro, Gesamt gibt es für die Elite bis Platz sieben nur 1000,- statt 1490,-.

Ein Zusammenspiel aus mangelnden Sponsoren-Einnahmen und Erleichterung für die Veranstalter, welche das Preisgeld aufstellen müssen, nannte der ÖRV als Gründe.

Lesen Sie auch

Starkes Zeichen

In Oberösterreich, wo vier der sieben Radliga-Bewerbe stattfinden, hielt sich das Verständnis über die Reduktion in Grenzen. OÖRV-Vizepräsident Walter Ameshofer war „sehr verärgert“, OÖ-Boss Paul Resch entschied: „Wir lassen es in Oberösterreich gleich.“

Zumindest einmal beim Eröffnungsrennen am kommenden Sonntag (11) in Leonding. Was auch möglich ist, weil sich die Stadt voll zum Event bekennt und die Fördersume auf 15.000 Euro erhöht wurde.

Ein wichtiges Signal in Richtung des Radsports, der händeringend Nachwuchs sucht. „Wir haben zu wenig Leistungssport-orientierte Kinder“, erklärte Resch.