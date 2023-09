Torte und Test für den LASK

Zum 40er brachte LASK-Trainer Thomas Sageder eine Torte für die Mannschaft mit, eine Verschnaufpause gönnte er seinen Spielern aber noch nicht.

Bevor es in der Länderspielpause ein paar freie Tage gibt, luden die Linzer zum öffentlichen Training (bei dem auch Roma-Leihgabe Ebrima Darboe voll mitmachte), am Mittwoch (11) testen sie in Pasching unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Budweis. Nicht mit dabei ist Youngster Elias Havel, der für das U21-Nationalteam nachnominiert wurde.

Lesen Sie auch

Die Zeit bis zum nächsten Liga-Match gegen Klagenfurt (16.9.) wolle man nützen, um die Abläufe zu schärfen, sagte Mittelfeldmann Florian Flecker.

„Vor allem mit Ball haben wir schon noch Potenzial, besser zu werden.“ Mit den Auftritten zuletzt ist der 27-Jährige zufrieden: „Die Zahnräder greifen ineinander. Wenn die Ergebnisse dann auch stimmen, macht das was mit der Mannschaft und mit einem selbst.“